Киевское "Динамо" попросило руководство лиги сыграть матч в Мариуполе

Киевское "Динамо" выразило желание провести выездной матч 7-го тура чемпионата Украины против "Мариуполя"​. Как сообщает "Футбол NEWS", клуб обратился к руководству лиги с просьбой переиграть встречу и выразил готовность отправиться в Приазовье без каких-либо гарантий безопасности.

Напомним, ранее киевское "Динамо" отказалось ехать на матч в Мариуполь из-за угроз безопасности игроков, персонала и болельщиков клуба.