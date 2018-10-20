Киевское "Динамо" на выезде обыграло "Ворсклу"

Киевское "Динамо" в гостевом матче 12-го тура чемпионата Украины обыграло "Ворсклу" (1:0). Единственный мяч на 40-й минуте забил Виктор Цыганков.
Киевляне с 29 очками занимают второе место в чемпионате, на два очка отставая от "Шахтера". В другом сегодняшнем матче "Мариуполь" обыграл "Зарю" - 3:2.
Чемпионат Украины
Премьер-лига
12-й тур
"Мариуполь" - "Заря" - 3:2 (2:0)
Голы: Борячук, 30, 36, Зубков, 83 - Громов, 90, Кочергин, 90+2
Удаления: Федорчук, 65 - Караваев, 79
"Ворскла" - "Динамо" - 0:1 (0:1)
Гол: Цыганков, 40
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