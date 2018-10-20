Киевское "Динамо" на выезде обыграло "Ворсклу"

Киевское "Динамо" в гостевом матче 12-го тура чемпионата Украины обыграло "Ворсклу" (1:0). Единственный мяч на 40-й минуте забил Виктор Цыганков.

Киевляне с 29 очками занимают второе место в чемпионате, на два очка отставая от "Шахтера". В другом сегодняшнем матче "Мариуполь" обыграл "Зарю" - 3:2.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

12-й тур

"Мариуполь" - "Заря" - 3:2 (2:0)

Голы: Борячук, 30, 36, Зубков, 83 - Громов, 90, Кочергин, 90+2

Удаления: Федорчук, 65 - Караваев, 79

"Ворскла" - "Динамо" - 0:1 (0:1)

Гол: Цыганков, 40

Все о чемпионате Украины – здесь.