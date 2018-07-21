Источник: "Шахтер" отправит бразильца Додо в аренду

Бразильский защитник "Шахтера" Додо отправится в аренду в другой клуб, сообщил в своем Твиттере украинский журналист Игорь Бурбас.

- Проигрывая на данном этапе конкуренцию как Бутко, так и Данченко, Додо пока будет набираться опыта в другом клубе, - отметил журналист. - В ближайшее время игрок отправится в аренду.

19-летний бразилец в прошлом сезоне провел три матча за "Шахтер". Он не попал в заявку команды на текущий сезон.