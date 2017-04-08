Игроки "Шахтера" поздравили "Донбасс" с чемпионством, надев хоккейную форму

"Шахтер" оригинально поздравил "Донбасс" с победой в чемпионате Украины по хоккею. Футболисты клуба сделали групповой снимок, одевшись в хоккейную форму.
Для хоккейного клуба из Донецка это пятая победа в чемпионате страны и вторая подряд. С 2012 по 2014 год команда играла в КХЛ, в сезоне-2013/14 "Донбасс" добрался до второго раунда Кубка Гагарина.
⚒ Смотрите, как @FCShakhtar поздравил @hcdonbass с победой в чемпионате Украины! 🏒– FC SHAKHTAR DONETSK⚒ (@FCShakhtar) 8 апреля 2017 г.
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