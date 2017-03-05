Игорь Суркис: "Хачериди будет играть за дубль, это его выбор"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис после победы команды в матче 20-го тура чемпионата Украины над "Олимпиком" (1:0) подчеркнул, что защитнику Евгению Хачериди необходимо доказывать свое величие хорошей игрой. По словам главы клуба, футболист сборной будет выступать за дублирующий состав.

- Нельзя говорить о том, что Хачериди - великий. Может, он и был великим. Но на сегодняшний день это надо доказывать на футбольном поле, - приводит пресс-служба динамовцев слова Суркиса. - Он уже в двух играх не попал в заявку из 18-ти игроков. Что теперь, будет играть за дубль? Это его выбор.