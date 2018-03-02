Григория Суркиса подозревают в растрате 2 миллионов евро от УЕФА

Экс-президент Федерации футбола Украины (ФФУ), член исполкома УЕФА Григорий Суркис подозревается в нецелевой растрате двух миллионов евро, выделенных УЕФА на развитие украинского футбола, сообщает ProsportUA. По данным источника, Суркис и его заместитель Александр Бандурко потратили эти деньги на строительство базы национальной сборной, которая, однако, так и не была возведена. ФФУ инициировала расследование по этому поводу.