Фанаты из Киева и Одессы подрались из-за "Спартака"

Болельщики из Киева и Одессы устроили драку рядом со стадионом Олимпийский в центре украинской столицы, сообщает издание Lb.ua. Инцидент произошел после матча 5-го тура украинского первенства, в котором киевское "Динамо" обыграло "Звезду" из Кропивницкого (3:0).
По данным издания, киевляне нарушили перемирие, заключенное между украинскими фанатами 3 года назад, из-за того, что ультрас из Одессы продолжили поддерживать дружеские отношения с болельщиками "Спартака".
Отметим, что часть фанатов команды из Кировоградской области входит в объединение "ультрас" из Одессы.
реал курит,свиньи рулят
visp1961 Хоть на минуту можете представить, чтобы из-за Зенита хоть кто-нибудь подрался? 14:38.....за тёлок драться - это нормально.
15:15
visp1961
Хоть на минуту можете представить, чтобы из-за Зенита хоть кто-нибудь подрался?
14:38
Jean4
Чем дело то закончилось? Опять в итоге победили американцы? )
14:37
баламошка
Одесса-мама! Ура одесситам!
14:34
Alukard1349
И здесь Спартак виноват))))Ну ты погляди))))
14:23
wolfwolk
"Звезда" из города Кировоград. Как тот же "Днепр" из города Днепропетровск.
14:23