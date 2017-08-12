14:05 | Футбол — Украина

Фанаты из Киева и Одессы подрались из-за "Спартака"

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Болельщики из Киева и Одессы устроили драку рядом со стадионом Олимпийский в центре украинской столицы, сообщает издание Lb.ua. Инцидент произошел после матча 5-го тура украинского первенства, в котором киевское "Динамо" обыграло "Звезду" из Кропивницкого (3:0).

По данным издания, киевляне нарушили перемирие, заключенное между украинскими фанатами 3 года назад, из-за того, что ультрас из Одессы продолжили поддерживать дружеские отношения с болельщиками "Спартака".

Отметим, что часть фанатов команды из Кировоградской области входит в объединение "ультрас" из Одессы.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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реал курит,свиньи рулят

visp1961 Хоть на минуту можете представить, чтобы из-за Зенита хоть кто-нибудь подрался? 14:38.....за тёлок драться - это нормально.

15:15

visp1961

Хоть на минуту можете представить, чтобы из-за Зенита хоть кто-нибудь подрался?

14:38

Jean4

Чем дело то закончилось? Опять в итоге победили американцы? )

14:37

баламошка

Одесса-мама! Ура одесситам!

14:34

Alukard1349

И здесь Спартак виноват))))Ну ты погляди))))

14:23

wolfwolk

"Звезда" из города Кировоград. Как тот же "Днепр" из города Днепропетровск.

14:23