Фанаты из Киева и Одессы подрались из-за "Спартака"

Болельщики из Киева и Одессы устроили драку рядом со стадионом Олимпийский в центре украинской столицы, сообщает издание Lb.ua. Инцидент произошел после матча 5-го тура украинского первенства, в котором киевское "Динамо" обыграло "Звезду" из Кропивницкого (3:0).

По данным издания, киевляне нарушили перемирие, заключенное между украинскими фанатами 3 года назад, из-за того, что ультрас из Одессы продолжили поддерживать дружеские отношения с болельщиками "Спартака".

Отметим, что часть фанатов команды из Кировоградской области входит в объединение "ультрас" из Одессы.