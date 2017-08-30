Экс-защитник "Спартака" руководил одесским "Черноморцем" один матч, в котором проиграл 0:5

Алексей Чистяков назначен исполняющим обязанности главного тренера одесского "Черноморца". Ранее 43-летний специалист возглавлял молодежную команду. Он сменил в должности наставника Александра Грановского. Бывший защитник "Спартака" и "Рубина" руководил "Черноморцем" только один матч, в котором проиграл "Заре" со счетом 0:5.
Ранее "Черноморец" возглавлял Александр Бабич.
Дополнительная информация
https://www.matchday.ua/news/chernomorec-naznachil-novogo-glavnogo-trenera-80241/
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