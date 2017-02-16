Дмитрий Михайленко: "Любой тренер будет рад видеть в команде игрока уровня Зозули"

Главный тренер "Днепра" Дмитрий Михайленко выразил надежду, что клубу удастся подписать нападающего Романа Зозулю. Футболист начал текущий сезон в "Бетисе", был зимой отдан в аренду в "Райо Вальекано", однако клуб был вынужден отказаться от аренды из-за протестов болельщиков. ФИФА разрешила Зозуле в порядке исключения заявиться за третий клуб в течение сезона. Он готов вернуться в "Днепр", но украинский клуб не может регистрировать новичков из-за долгов перед футболистами и персоналом.

- Любой тренер всегда будет рад видеть в своей команде игрока такого калибра, как Зозуля, - цитирует football.ua Михайленко. - Немаловажно, что Рома – прекрасный человек и настоящий лидер, который сейчас необходим "Днепру". Все-таки у нас доминирует молодежь, Ротаня и Кравченко мало, чтобы чувствовать какую-то уверенность. Для наших молодых ребят нужен лидер, а в атаке нам нужен более опытный исполнитель. Если все получится, мы будем просто счастливы.