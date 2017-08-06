"Динамо" не смогло победить "Ворсклу", но вышло в лидеры чемпионата Украины

Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Ворсклой" в матче 4-го тура чемпионата Украины - 0:0. Несмотря на потерю очков, столичный клуб вышел в единоличные лидеры таблицы, обойдя "Шахтер".
В других поединках "Верес" победил "Звезду", "Олимпик" - "Зарю", а "Черноморец" и "Александрия" сыграли результативную ничью
Чемпионат Украины
Премьер-лига
4-й тур
"Звезда" - "Верес" - 1:3 (1:1)
"Черноморец" - "Александрия" - 2:2 (1:0)
"Заря" - "Олимпик" - 0:2 (0:0)
"Ворскла" - "Динамо" - 0:0
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/ukraine/premier/2017-2018/