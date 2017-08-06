"Динамо" не смогло победить "Ворсклу", но вышло в лидеры чемпионата Украины

Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Ворсклой" в матче 4-го тура чемпионата Украины - 0:0. Несмотря на потерю очков, столичный клуб вышел в единоличные лидеры таблицы, обойдя "Шахтер".

В других поединках "Верес" победил "Звезду", "Олимпик" - "Зарю", а "Черноморец" и "Александрия" сыграли результативную ничью

Чемпионат Украины

Премьер-лига

4-й тур

"Звезда" - "Верес" - 1:3 (1:1)

"Черноморец" - "Александрия" - 2:2 (1:0)

"Заря" - "Олимпик" - 0:2 (0:0)

"Ворскла" - "Динамо" - 0:0