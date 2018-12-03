"Динамо" и "Александрия" воспользовались осечкой "Шахтера" в чемпионате Украины

"Александрия" обыграла "Ворсклу" в матче 17-го тура чемпионата Украины - 1:0. Клуб воспользовался вчерашней потерей очков "Шахтером" в игре с "Олимпиком" (2:2). "Александрия" занимает второе место, на 6 очков отставая от "Шахтера".
В другой встрече "Динамо" взяло верх над "Черноморцем" (2:0) и отстает от донецкой команды на 7 очков.
Чемпионат Украины
Премьер-лига
17-й тур
"Ворскла" - "Александрия" - 0:1 (0:1)
Гол: Ковалец, 4.
"Динамо" - "Черноморец" - 2:0 (1:0)
Голы: Цыганков, 21 - с пенальти (1:0). Беседин, 61 - с пенальти (2:0).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/ukraine/premier/2018-2019/
Загрузка...