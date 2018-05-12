Девять игроков "Вереса" отравились перед матчем с "Шахтером"

Клуб "Верес" обратился в украинскую премьер-лиги с просьбой перенести матч 31-го тура национального чемпионата против "Шахтера". Причина – отравление девяти игроков основного состава. УПЛ на своем официальном сайте сообщила об отказе "Вересу", не увидев форс-мажора в этой ситуации.

Дирекция УПЛ сожалеет об ухудшении состояния здоровья футболистов основного состава команды. Однако, в связи с тем, что на сегодня в списке заявленных футболистов ФК "Верес" находится 63 человека, а до начала матча остается более 24 часов, приведенные обстоятельства не могут быть признаны дирекцией УПЛ как форс-мажорные.

Учитывая изложенное, и руководствуясь пунктом 17 статьи 9 Регламента соревнований сезона 2017/18, в дирекции УПЛ нет достаточных оснований для переноса матча ФК "Шахтер" Донецк – ФК "Верес" Ровно с 13.05.2018 года на другую дату.

Понимая сложность обстоятельств, просим принять все возможные меры для проведения указанного матча в утвержденные дирекцией УПЛ дату и время.