19:14 | Футбол — Украина

"Десна" обыграла "Карпаты", "Мариуполь" - "Ворсклу"

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"Десна" взяла верх над "Карпатами" в матче 16-го тура чемпионата Украины - 2:0. Это позволило клубу из Чернигова поднятья на пятое место в турнирной таблице. 

В другой встрече "Мариуполь" с минимальным счетом взял верх над "Ворсклой" - 1:0.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

16-й тур

"Мариуполь" - "Ворскла" - 1:0 (0:0)

Гол: Зубков, 58.

"Карпаты" - "Десна" - 0:2 (0:2)

Голы: Филиппов, 27 (0:1). Старенький, 43 (0:2).

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/ukraine/premier/2018-2019/

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