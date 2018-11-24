"Десна" обыграла "Карпаты", "Мариуполь" - "Ворсклу"

"Десна" взяла верх над "Карпатами" в матче 16-го тура чемпионата Украины - 2:0. Это позволило клубу из Чернигова поднятья на пятое место в турнирной таблице.

В другой встрече "Мариуполь" с минимальным счетом взял верх над "Ворсклой" - 1:0.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

16-й тур

"Мариуполь" - "Ворскла" - 1:0 (0:0)

Гол: Зубков, 58.

"Карпаты" - "Десна" - 0:2 (0:2)

Голы: Филиппов, 27 (0:1). Старенький, 43 (0:2).