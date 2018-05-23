"Черноморец" победил "Полтаву" в первом матче за место в премьер-лиге

"Черноморец" обыграл "Полтаву" в первом стыковом матче за право участия в премьер-лиге. В другой встрече "Звезда" и "Десна" сыграли вничью.
Ответные игры состоятся 27 мая.
Ранее в премьер-лигу Украины напрямую вернулся киевский "Арсенал", который заменит вылетевшую "Сталь".
Чемпионат Украины
Плей-офф
Первые матчи
"Звезда" - "Десна" - 1:1 (0:1)
Голы: Волков, 32 (0:1). Фаворов, 77 - в свои ворота (1:1).
"Черноморец" - "Полтава" - 1:0 (1:0)
Гол: Ковалец, 37.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/ukraine/premier/2017-2018/