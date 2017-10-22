Артем Милевский: "Если вызовут в сборную Украины, приеду с огромным желанием"

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский дал понять, что с радостью примет приглашение из национальной команды. Последний раз он выходил на поле в составе сборной в 2012 году в игре с Молдавией (0:0). В текущем сезоне на его счету 4 гола в 11 матчах за брестское "Динамо" в чемпионате Белоруссии.

Я делаю свое дело, причем делаю его в брестском "Динамо" достаточно неплохо, - цитирует tut.by Милевского. - Удивлен ли я, что меня не вызвали на отборочные матчи чемпионата мира? Хм, я уже ничему не удивляюсь в этой жизни. Если вызовут в сборную, приеду с огромным желанием, а не вызовут – плакать не буду. Конечно, понимаю, что на следующем топ-турнире, куда Украина может пробиться, мне будет уже 35. Не питаю больших иллюзий. Я всегда сверхмотивирован, но вызов или невызов в сборную зависят от Андрея Николаевича Шевченко.