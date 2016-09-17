12:40 | ФУТБОЛ — Украина

Андрей Ярмоленко: "После игры с "Наполи" снова почувствовал боли в спине"

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Нападающий киевского "Динамо" надеется на скорейшее возвращение в основной состав команды. Форвард подчеркнул, что получил повреждение во время матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Наполи" (1:2). О сроках восстановления игрока не сообщается.

- В игре забываешь все и отдаешься полностью ради команды, - приводит пресс-служба динамовцев слова Ярмоленко. - Но после игры в Лиге чемпионов я снова ощутил боли в спине. Наши врачи разработали специальную программу восстановления, которую я и прохожу в настоящее время. Надеюсь, она поможет мне вернуться как можно скорее в тренировочный процесс.

Дополнительная информация

http://www.fcdynamo.kiev.ua/ru/allnews/news/u_andriya_yarmolenka_retsidiv_staroi_travmi/

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