Андрей Ярмоленко: "После игры с "Наполи" снова почувствовал боли в спине"

Нападающий киевского "Динамо" надеется на скорейшее возвращение в основной состав команды. Форвард подчеркнул, что получил повреждение во время матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Наполи" (1:2). О сроках восстановления игрока не сообщается.

- В игре забываешь все и отдаешься полностью ради команды, - приводит пресс-служба динамовцев слова Ярмоленко. - Но после игры в Лиге чемпионов я снова ощутил боли в спине. Наши врачи разработали специальную программу восстановления, которую я и прохожу в настоящее время. Надеюсь, она поможет мне вернуться как можно скорее в тренировочный процесс.