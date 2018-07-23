Жоаузинью представлен в качестве футболиста "Динамо"

"Динамо" представило Жоаузинью в качестве игрока команды на встрече с болельщиками, которая проходит в Москве. 29-летний бразильский полузащитник, имеющий российское гражданство, будет выступать под номером 22.

- Я хочу поблагодарить всех, кто приехал на эту встречу, надеюсь, на стадионе будет такая же поддержка. Спасибо, - отметил новичок "Динамо".

Жоаузинью выступал за "Краснодар" с 2011 года. В сезоне-2017/18 он провел за команду 26 матчей, забив два мяча. Покинул клуб после истечения срока соглашения. (Илья МАНАЕВ)