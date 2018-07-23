"Динамо" представило Жоаузинью в качестве игрока команды на встрече с болельщиками, которая проходит в Москве. 29-летний бразильский полузащитник, имеющий российское гражданство, будет выступать под номером 22.
- Я хочу поблагодарить всех, кто приехал на эту встречу, надеюсь, на стадионе будет такая же поддержка. Спасибо, - отметил новичок "Динамо".
🔥 Жоаузинью представлен в качестве футболиста "Динамо" pic.twitter.com/DwgakubbRZ– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 23 июля 2018 г.
Жоаузинью выступал за "Краснодар" с 2011 года. В сезоне-2017/18 он провел за команду 26 матчей, забив два мяча. Покинул клуб после истечения срока соглашения. (Илья МАНАЕВ)