Жардим может уйти из "Монако" ради работы в Китае

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим может покинуть команду, сообщает A Bola. 42-летнему специалисту контракт предложил клуб китайской лиги "Бэйцзин Гоань".

Отмечается, что стороны уже согласовали условия трехлетнего контракта, по которому тренер будет получать 12 миллионов евро в год. Однако китайскому клубу придется заплатить сумму отступных за Жардима, которая прописана в его договоре с "Монако" – 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне "Монако" во главе с Жардимом выиграл чемпионат Франции и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.