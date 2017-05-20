Жан-Мишель Олас: "По Ляказетту переговоры с "Атлетико" ведем, но ничего не подписано"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас отметил, что его клуб еще не договорился о продаже нападающего Александра Ляказетта в "Атлетико". Ранее форвард заявлял, что летом уйдет из "Лиона", а основной интерес к нему проявляли мадридцы.

– Нет никакого соглашения с "Атлетико", – цитирует RMC Оласа. – У нас есть переговоры, но ничего не подписано. Александр знает, какие условия должны быть выполнены. Он несет определенную ответственность перед нашим клубом. Мы спокойно ко всему относимся, ждем новостей в ближайшие дни.