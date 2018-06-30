Защитник сборной Японии Нагатомо стал игроком "Галатасарая"

"Интер" на своем официальном сайте объявил о переходе 31-летнего защитника сборной Японии Юто Нагатомо в "Галатасарай".
Нагатомо выступал за "Галатасарай" на правах аренды во второй половине прошлого сезона.
Японец перешел в "Интер" в 2011 году. В общей сложности он провел за команду 213 матчей и забил 12 голов.
Нагатомо на чемпионате мира-2018 провел три встречи за национальную сборную и сделал 1 результативную передачу.
Arigato @YutoNagatomo5, buona fortuna per il futuro! 💪🇯🇵️– Inter (@Inter) 30 июня 2018 г.
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