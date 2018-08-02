"Ювентус" объявил о возвращении Бонуччи

"Ювентус" объявил о подписании контракта с защитником "Милана" Леонардо Бонуччи. 31-летний итальянец подписал с "бьянконери" 5-летний контракт.
Бонуччи перешел в "Ювентус" в обмен на защитника Маттиа Кальдару, который отправился в "Милан".
Welcome back, @bonucci_leo19! 🏳️🏴– JuventusFC (@juventusfcen) 2 августа 2018 г.
➡️ https://t.co/WACPsAUXva #WelcomeToJU pic.twitter.com/ztE6O22cQY
Бонуччи уже выступал за "Ювентус" с 2010 по 2017 год. В составе туринского клуба он 6 раз становился чемпионом Италии.