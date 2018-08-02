22:42 | Футбол — Трансферы

"Ювентус" объявил о возвращении Бонуччи


"Ювентус" объявил о подписании контракта с защитником "Милана"  Леонардо Бонуччи. 31-летний итальянец подписал с "бьянконери" 5-летний контракт.

Бонуччи перешел в "Ювентус" в обмен на защитника Маттиа Кальдару, который отправился в "Милан". 

Бонуччи уже выступал за "Ювентус" с 2010 по 2017 год. В составе туринского клуба он 6 раз становился чемпионом Италии. 

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