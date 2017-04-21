"Ювентус" объявил о покупке 19-летнего игрока "Бока Хуниорс"

"Ювентус" на своем сайте объявил о приобретении полузащитника "Бока Хуниорс" Родриго Бентакура. Итальянцы подписали контракт с 19-летним футболистом на пять лет.

За Бентакура "Юве" заплатит 9,5 миллиона евро, которые будут выплачены аргентинскому клубу в течение двух лет. Стоимость трансфера может быть увеличина в зависимости от количества проведенных им официальным матчей. Также "Бока" будет иметь 50 процентов от суммы продажи игрока в другой клуб. Договор вступает в силу с 1 июля 2017 года.

Уругваец провел за главную команду "Боки" 46 матчей за всю карьеру, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.