Юра Мовсисян перешел в шведский "Юргорден"

Бывший форвард "Спартака" и "Краснодара" Юра Мовсисян продолжит свою карьеру в Швеции. Игрок, права на которого приналдлежать "Реал Солт-Лейк", будет выступать за "Юргорден", сообщает пресс-служба команды. Арендное соглашение рассчитано на шесть месяцев. После его окончания шведский клуб сможет выкупить контракт футболиста.

Напомним, Мовсисян выступал в чемпионате России с 2011 по 2016 год. В общей сложности он провел за "Краснодар" и "Спартак" 117 матчей, в которых забил 50 мячей. В прошлом году провел за "Реал Солт-Лейк" 28 матчей, в которых забил 7 мячей.