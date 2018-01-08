Виктор Булатов: "Оптимальный вариант для Смолова - остаться в "Краснодаре" или уехать в "Зенит"

Экс-хавбек "Спартака" и сборной России Виктор Булатов в интервью "СЭ" отметил, что красно-белым не нужен форвард "Краснодара" Федор Смолов. По его словам, для нападающего лучше перейти в "Зенит".

– Расстроены тем, что "Спартак" не сильно претендует на Смолова?

– В распоряжении Карреры уже есть классная пара форвардов. Это не особенно проблемная позиция в "Спартаке".

Для Смолова хороший вариант – "Зенит". Перед чемпионатом мира Федору нужна игровая практика, а как сложится за границей, еще вопрос. Если Смолов отправится в большой европейский клуб с серьезной конкуренцией, сразу ему могут и не довериться. Так что остаться в "Краснодаре" или все-таки уехать в Петербург – оптимальный выбор. (Александр МУЙЖЕНК)

Полное интервью Виктора Булатова