Вице-президент "Гремиу" уверен, что клуб продлит контракт с Луаном

Вице-президент "Гремиу" Одорико Роман отметил, что переговоры о трансфере нападающего Луана в "Спартак" и "Сампдорию" утихли. Он также выразил уверенность в том, что, если игрок не покинет клуб, с ним продлят контракт.
– Переговоры со "Спартаком" и "Сампдорией" пока утихли, – приводит Sampnews24.com слова Романа. – Не было никакого прогресса по переговорам и никаких новых предложений. Продление контракта с Луаном всегда остается на повестке дня. Мы собираемся это сделать, если он не покинет клуб. И у нас есть уверенность, что мы продлим с ним соглашение.
Ранее сообщалось, что 24-летний бразилец может перейти в московский "Спартак". Красно-белые уже согласовали трансфер с клубом, но, по последней информации, не смогли договориться с самим игроком.
onlywhitespartak
Да это изначально было понятно Федун жмот ещё тот ! Я надеялся хоть за Лямов 10 защитника купят , а тут такое ... нужны то были два защитника центральный и крайний и что в итоге взяли Петковича бесплатного который на ФИг не нужен был , щас распустили баллады гарай луан и так далее ... Лёня если тебе не нужен клуб так продай его и все зачем из него посредственность делать , кое то веки нашёлся нормальный тренер , а вы тут с Измайловым интриги плести начали , жалкие и убогие и все это тебе аукнетсе вспомни лето прошлого года, а скоро будет в сто раз хуже
23:11