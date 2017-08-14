Вице-президент "Гремиу" уверен, что клуб продлит контракт с Луаном

Вице-президент "Гремиу" Одорико Роман отметил, что переговоры о трансфере нападающего Луана в "Спартак" и "Сампдорию" утихли. Он также выразил уверенность в том, что, если игрок не покинет клуб, с ним продлят контракт.

– Переговоры со "Спартаком" и "Сампдорией" пока утихли, – приводит Sampnews24.com слова Романа. – Не было никакого прогресса по переговорам и никаких новых предложений. Продление контракта с Луаном всегда остается на повестке дня. Мы собираемся это сделать, если он не покинет клуб. И у нас есть уверенность, что мы продлим с ним соглашение.

Ранее сообщалось, что 24-летний бразилец может перейти в московский "Спартак". Красно-белые уже согласовали трансфер с клубом, но, по последней информации, не смогли договориться с самим игроком.