"Вест Хэм" отклонил предложение "Марселя" в 30 миллионов за Пайета

Руководство "Вест Хэма" приняло решение отклонить третье предложение "Марселя" по трансферу полузащитника Димитри Пайета, сообщает Sky Sports. Ранее сообщалось, что французы предложили за хавбека 30 миллионов фунтов стерлингов, но и эта сумма, как и две предыдущие, не устроила лондонцев.

Сам футболист готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в клуб, за который выступал до переезда в Англию. В этом сезоне Пайет провел в составе "Вест Хэма" 22 матча, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач.

Напомним, на прошлой неделе главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич заявил, что Димитри Пайет больше не хочет играть за команду, несмотря на продленный недавно контракт до 2021 года. Тем не менее, специалист надеется, что игрок все же образумится и останется в стане "молотобойцев".

"Ты – алчная дрянь!" За что фанаты топчут футболку "убийцы" Криштиану