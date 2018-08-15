Вернблум подписал предварительное соглашение о переходе в ПАОК

По информации "СЭ", экс-полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум дал согласие на переход в ПАОК и в ближайшее время прибудет в Салоники. Это значит, что 32-летний швед поставил подпись в предварительном соглашении с греческим клубом, который был выслан ему на днях. Это было сделано специально в качестве подстраховки после того, как переход Вернблума затянулся на пару недель.

Накануне сын президента ПАОК Ивана Саввиди Георгис опубликовал в сториз своего Инстаграма коллаж, на котором Вернблум изображен в форме команды из Салоник.

"СЭ" сообщал, что Вернблуму предложили контракт на три года и оклад в размере 1,8 миллиона евро за сезон. Понтус принял предложение ПАОК и уведомил о желании перейти в команду из Салоник.

Напомним, что ПАОК прошел "Спартак" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов по сумме двух встреч (3:2 и 0:0). (Игорь НОВИКОВ)