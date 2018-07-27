"Вердер" совершил самую дорогую покупку в истории, подписав Классена из "Эвертона"

"Вердер" объявил о переходе 25-летнего голландского полузащитника Дэви Классена из "Эвертона". Детали сделки не разглашаются.
По информации британской прессы, немецкий клуб заплатил за игрока около 14 миллионов евро, что делает трансфер Классена самым дорогим в истории клуба. Рекорд принадлежал полузащитнику Марко Марину, за которого "Вердер" отдал менхенгладбахской "Боруссии" 8,2 миллиона евро летом 2009 года.
Также британское СМИ пишут, что Классен будет зарабатывать в "Вердере" 3,5 миллиона евро в год, а его контракт рассчитан на 4 года.
В прошедшем сезоне игрок провел за "Эвертон" 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
In Bremen sagt man MOIN! 👋 #MoinDavy#Werder pic.twitter.com/MQEbEPlBiu– SV Werder Bremen (@werderbremen) 27 июля 2018 г.