"Вердер" совершил самую дорогую покупку в истории, подписав Классена из "Эвертона"

"Вердер" объявил о переходе 25-летнего голландского полузащитника Дэви Классена из "Эвертона". Детали сделки не разглашаются.

По информации британской прессы, немецкий клуб заплатил за игрока около 14 миллионов евро, что делает трансфер Классена самым дорогим в истории клуба. Рекорд принадлежал полузащитнику Марко Марину, за которого "Вердер" отдал менхенгладбахской "Боруссии" 8,2 миллиона евро летом 2009 года.

Также британское СМИ пишут, что Классен будет зарабатывать в "Вердере" 3,5 миллиона евро в год, а его контракт рассчитан на 4 года.



В прошедшем сезоне игрок провел за "Эвертон" 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.