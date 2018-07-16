В Ювентусе рассказали, когда в клубе появилась "сумасшедшая" идея купить Роналду

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи рассказал, что руководство "бьянконери" задумалось о подписании форварда Криштиану Роналду после того, как он забил гол в матче четвертьфинала Лиги чемпионов в ворота туринского клуба (0:3), будучи игроком "Реала". Тогда болельщики "Ювентуса" аплодировали португальцу.

- Сумасшедшая идея о приобретении Роналду возникла во время матча Лиги чемпионов, - сказал Паратичи на пресс-конференции, посвященной презентации форварда. - Болельщики аплодировали Криштиану, а мы связались с его агентом Жорже Мендешем на той же неделе. Он заявил, что Роналду был впечатлен теплым приемом в Турине и выразил желание когда-нибудь сыграть в составе "Ювентуса".

Напомним, 33-летний португалец подписал 4-летний контракт с туринским клубом 10 июля.