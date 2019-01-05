"Тулуза" подписала защитника сборной Японии

"Тулуза" объявила о трансфере защитника сборной Японии Гена Седзи. 26-летний японец был куплен у "Касимы Антлерс" за 3 миллиона евро. С "фиолетовыми" он подписал контракт до 2022 года. За "Тулузу" он будет играть под номером 3.

Седзи стал первым японским футболистом в истории французского клуба. "Тулуза" в Твиттере в честь этого устроила японскую акцию, переименовав страницу и делая публикации на японском языке.