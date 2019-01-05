"Тулуза" подписала защитника сборной Японии

"Тулуза" объявила о трансфере защитника сборной Японии Гена Седзи. 26-летний японец был куплен у "Касимы Антлерс" за 3 миллиона евро. С "фиолетовыми" он подписал контракт до 2022 года. За "Тулузу" он будет играть под номером 3.
Седзи стал первым японским футболистом в истории французского клуба. "Тулуза" в Твиттере в честь этого устроила японскую акцию, переименовав страницу и делая публикации на японском языке.
オフィシャル– トゥールーズFC (@ToulouseFC) 5 января 2019 г.
トゥールーズFCはクラブ初の日本人選手、侍ブルー・ @GenShoji03 との契約を光栄に思います。#移籍マーケット
→ https://t.co/WtWWSn59kJ pic.twitter.com/RL4agMimOt
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