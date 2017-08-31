"Тракай" не признает трансфер Максимова в "Вардар"

"Тракай" на официальном сайте выпустил заявление, в котором отрицает переход российского нападающего Максима Максимова в "Вардар". По версии литовского клуба, у Максимова действующее соглашение с "Тракаем", никаких официальных трансферов не было проведено.

"В СМИ появилась информация, что Максим Максимов, игрок "Тракая" контактировал с зарегистрированным в Македонии "Вардаром".

"Тракай" заявляет, что Максим Максимов - действующий игрок "Тракая", у Максима Максимова есть контракт с клубом, который еще не истек. "Тракай" не получал никаких официальных сообщений от Максима Максимова или его представителей о расторжении соглашения. Стороны не заключали договора о досрочном прекращении контракта.

"Тракай" и "Вардар" не подписывали никаких бумаг о транфере Максима Максимова, "Тракай" не получал никаких предложений о переходе.

"Тракай" удивлен и разочарован в связи с новостями о трансфере и надеется, что все это произошло не из-за преднамеренных действий Максима Максимова. В результате этой ситуации Максим Максимов и "Вардар" могут столкнуться с серьезными проблемами", - говорится в заявлении "Тракая" и уточняется, что клуб уже нашел юристов для защиты своих прав.

Максимов - воспитанник "Зенита", в квалификации Лиги Европы он забил за "Тракай" в этом сезоне 7 голов в 5 матчах. По данным сайта "Вардара", контракт с 21-летним форвардом заключен на три сезона. Добавим, что чемпион Македонии сыграет в групповом турнире Лиги Европы с "Зенитом".

Максим Максимов: "Хочу помочь "Вардару" выйти в плей-офф Лиги Европы"