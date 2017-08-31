Максим Максимов перешел в "Вардар", который является соперником "Зенита" в Лиге Европы

Российский нападающий литовского "Тракая" Максим Максимов продолжит карьеру в "Вардаре". Как сообщает сайт македонского клуба, контракт с 21-летним форвардом рассчитан на три года.

Ранее отмечалось, что чемпиона Македонии, который является соперником "Зенита" по Лиге Европы, впечатлила игра россиянина в отборочных раундах турнира. Он стал лучшим бомбардиром квалификации, забив 7 голов в 5 матчах.

Отметим, 21-летний воспитанник воронежского футбола перешел в "Тракай" этим летом. Ранее он на протяжении трех сезонов выступал за "Атлантас".