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12:30 | Футбол — "Пас из-за границы"

Максим Максимов перешел в "Вардар", который является соперником "Зенита" в Лиге Европы

Максим МАКСИМОВ. Фото ФК "Вардар"
Максим МАКСИМОВ. Фото ФК "Вардар"
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Российский нападающий литовского "Тракая" Максим Максимов продолжит карьеру в  "Вардаре". Как сообщает сайт македонского клуба, контракт с 21-летним форвардом рассчитан на три года. 

Ранее отмечалось, что чемпиона Македонии, который является соперником "Зенита" по Лиге Европы, впечатлила игра россиянина в отборочных раундах турнира. Он стал лучшим бомбардиром квалификации, забив 7 голов в 5 матчах.

Отметим, 21-летний воспитанник воронежского футбола перешел в "Тракай" этим летом. Ранее он на протяжении трех сезонов выступал за "Атлантас".

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Жребий для "Зенита" и "Локо"
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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

а оттуда и в Зенит :)

12:46