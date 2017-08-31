Максим Максимов: "Хочу помочь "Вардару" выйти в плей-офф Лиги Европы"

Российский нападающий литовского "Вардара" Максим Максимов поделился эмоциями после перехода и отметил, что постарается принести пользу македонскому клубу. Напомним, что 21-летний форвард перешел из литовского "Тракая", подписав трехлетний контракт.

– Я знаю, что "Вардар" – это большой клуб, который последние годы регулярно становился чемпионом Македонии, – цитирует Максимова официальный сайт македонского клуба. – Эта команда всегда борется за титул, а в этом году добилась исторического успеха, выйдя в групповой турнир Лиги Европы. Хочу помочь команде защитить чемпионский титул и набрать как можно больше очков в Лиге Европы и выйти из группы.

Это новый вызов для меня, который отличается от предыдущих. Это хорошая возможность показать свои качества и амбиции. Надеюсь, что я продолжу в том же духе и буду забивать голы в футболке "Вардара". Думаю, я смогу быстро адаптироваться. Я знаю, что есть несколько игроков в команде, которые говорят на русском. Считаю, что это поможет мне еще больше. Буду делать все возможное на каждой тренировке и игре, чтобы оправдать доверие.