"Тоттенхэм" включился в борьбу за сына Симеоне

Нападающий "Фиорентины" Джованни Симеоне, являющийся сыном главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне, может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает Talk Sport, "Тоттенхэм"​ заинтересован в приобретении 22-летнего аргентинца.

Ранее появилась информация, что Симеоне-младшего хотят купить "Атлетико" и "Фиорентина", которые готовы потратить на этот трансфер 40 миллионов евро.

В прошлом Симеоне-младший провел за "Фиорентину" 41 матч, забив 15 мячей и сделав 4 голевые передачи. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до лета 2022 года.

Симеоне готов заплатить 40 миллионов евро за переход сына в "Атлетико" //

"Фиорентина" хочет от "Атлетико" 40 миллионов евро за Симеоне-младшего