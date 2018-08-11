"Тоттенхэм" пытался подписать нападающего сборной Португалии

Стали известны подробности работы "Тоттенхэма" на трансферном рынке. По информации L'Equipe, лондонский клуб пытался договориться с "ПСЖ" по переходу Гонсалу Гедеша. Однако "шпоры" так и не смогли согласовать переход 21-летнего игрока сборной Португалии.

В прошлом сезоне Гедеш выступал на правах аренды за "Валенсию" - 6 голов и 11 голевых передач в 36 матчах во всех турнирах. Также он отметился одной голевой передачей в 4 матчах чемпионата мира-2018.

Напомним, в летнее трансферное окно "Тоттенхэм" стал первой командой в Англии, не сделавшей покупок.