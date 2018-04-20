08:34 20 апреля | Футбол — Трансферы

"Тоттенхэм" намерен выделить на летнюю трансферную кампанию 120 миллионов фунтов

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Руководство "Тоттенхэма" намерено укрепить состав в летнее трансферное окно, сообщает The Independent. По информации источника, главному тренеру команды Маурисио Покеттино в период дозаявок будет выделено 120 миллионов фунтов.

В числе потенциальных новичков "шпор" называются защитники Джамал Ласкеллес из "Ньюкасла" и Матейс де Лигт из "Аякса". Кроме того, лондонцы хотят купить полузащитника "Кристал Пэлас" Вильфрида Заа и нападающего "Вест Бромвича" Джея Родригеса.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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zenitoman

пффф 120 миллионов фунтов ... этого даже на левую ногу Неймара не хватит, зато можно 15 Головиных купить)))

11:03 20 апреля

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