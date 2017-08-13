"Стоук Сити" готов приобрести Хесе

Нападающий "ПСЖ" Хесе может перейти в "Стоук Сити". По информации La Nazione, англичане готовы выкупить 24-летнего футболиста, и сам Хесе хочет продолжить карьеру в премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время форвард будет арендован "Фиорентиной" на два сезона, но французы отказались от такого варианта развития событий, поскольку хотят продать игрока.

Хесе провел первую часть прошлого сезона в "ПСЖ", записав на свой счет два гола в 14 матчах. Вторую половину сезона-2016/17 он провел на правах аренды в "Лас-Пальмасе" (16 игр, 3 гола).