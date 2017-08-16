"Стоук" объявил об аренде Хесе

"Стоук Сити" на своем официальном сайте сообщил о переходе нападающего "ПСЖ" Хесе на правах аренды. Соглашение между клубами и игроком рассчитано на сезон-2017/18.

24-летний форвард является воспитанником "Реала". Он перешел во французскую команду в 2016 году, но не сумел закрепиться в ее составе. Первую часть прошлого сезона Хесе провел в "ПСЖ", записав на свой счет два гола в 14 матчах. Вторую половину сезона-2016/17 он провел на правах аренды в "Лас-Пальмасе" (16 игр, 3 гола).