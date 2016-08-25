"Спартак" и "Зенит" сделали предложение "Севилье" по покупке Коноплянки

"Спартак" и "Зенит" сделали предложение "Севилье" о покупке полузащитника Евгения Коноплянки, сообщает El Mundo Deportivo. По информации источника, в российских клубах серьезно заинтересованы в услугах футболиста. Действующий контракт Коноплянки с "Севильей" истекает летом 2019 года. Подробности предложений пока не разглашаются.