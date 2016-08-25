05:38 25 августа | ФУТБОЛ — Трансферы

"Спартак" и "Зенит" сделали предложение "Севилье" по покупке Коноплянки

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"Спартак" и "Зенит" сделали предложение "Севилье" о покупке полузащитника Евгения Коноплянки, сообщает El Mundo Deportivo. По информации источника, в российских клубах серьезно заинтересованы в услугах футболиста. Действующий контракт Коноплянки с "Севильей" истекает летом 2019 года. Подробности предложений пока не разглашаются.

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КОММЕНТАРИИ (35)
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Pleafant

Коноплянке не будет уютно в России,кроме того,он не усилит Зенит.Шатов на этой позиции не хуже и, к тому же, свой.

15:07 25 августа

Патриот Сибири

баламошка, а я думал Обама - президент России... По телевизору же ясно сказали, что это Обама повысил цены на проезд. И вообще мы у них в оккупации.

15:01 25 августа

S.U.B.A.

Конопля в Россию не поедет!

14:49 25 августа

Ясен-Красен!

Коноплянка дружит с Глушаковым, если что... Но это конечно жирная утятина. Его скорее Ливер заберёт.

14:37 25 августа

Mikhalych82

Цирк да и только: ладно Спартак - там по лимиту ещё можно что-то придумать - Ребров, Кутепов, Комбаров, Глушаков, Зобнин - и ставь Коноплянку куда хочешь, хоть в центр защиты))) но Зенит куда лезет - что ни новость, то покупка легионера - Луческу до пяти считать не умеет?

13:43 25 августа

Птицuk

Неужели Миллер как и Федун - тоже украинец и болельщик Дкиев? Кстати, в обоих клубах украинцев - не счесть... начиная с Онопко и Тимощука... это если брать только времена незалежности...

13:12 25 августа

Samarafan

Да он еще и сам не пойдет - пример Селезнева перед глазами

12:15 25 августа

waleriy

Бандеровец народной команде не нужен. Его место в болоте ,пускай утопится.

11:56 25 августа

Адекватный Зритель_

Мак, Коноплянка, Герыч... "Верной дорогой идёте, товарищи!" (с)

11:46 25 августа

crazysun78

1. че за тупой вброс???? 2. "миротворец" аж поднапрягся... ))))

11:20 25 августа

Vittorio-049

Похоже за зенит скоро прекратит болеть целая армия болельщиков и любителей футбола!!!!!!!!

11:18 25 августа

avlaq

Что за глупость, приглашать футболиста, который, как огня, боится журналистов только потому, что они из России.

11:07 25 августа

Marchello1980

Почём конопля для народа??

11:04 25 августа

andreichf

Ajccio Посмотрим чего стоит Коноплянка как человек, продаст ли свои бандеровские убеждения за зенитовские миллионы евро ============= как истинный бендеровец он возьмет российские миллионы и устроит саботаж -))

10:57 25 августа

fell62

marsey, у вас в Спартаке владелец ярый бандеровец.

10:48 25 августа

GerychZ ✯

fireman32 - Какел не согласится? Я тебя умоляю ) Они не соглашаются только до тех пор, пока предложения не последует и баблом не запахнет..)

10:42 25 августа

Ajccio

Посмотрим чего стоит Коноплянка как человек, продаст ли свои бандеровские убеждения за зенитовские миллионы евро

10:41 25 августа

fireman32

Этот бандеровец даже интервью не дает российским СМИ,а тут вдруг ехать играть в Москву или Питер))).Предложения может и были,но только он никогда не согласится...да и не больно то нужен.

10:32 25 августа

marsey

надеюсь, что этого не произойдёт. перестану болеть за спартак, если они подпишут этого бандеровца

10:28 25 августа

ustin007

не нужен нам этот хохол!

10:17 25 августа

Самурай Игорь

И зачем он нам?

10:02 25 августа

ЮКИ

он к москалям Не поедет!хотя...баксы везде одинаковы...

08:40 25 августа

Den211

Звать этого упертого бандеровца?? Пусть за свой Торнадо играет в укрии, а не в Росии! Позор вообще таким наци "предложения" делать!

08:26 25 августа

Vlаdimir

Большие сомнения что Коноплянка поедет в Россию ....

08:15 25 августа

echo2011

Вспоминается известный анекдот.Рабинович :"Мне нужно выехать в Израиль,у меня там заболел отец". -А почему бы ему не приехать на лечение в СССР?-Вы меня неправильно поняли.Он не ох..ел,он только оглох.

08:12 25 августа

Vittorio-049

Впечатление, что румын , не проявивший себя в 4 турах абсолютно хочет перетаскивать в зенит Украину

08:12 25 августа

Vittorio-049

Не так давно этот слабак категорически не давал интервью российским СМИ!!! И теперь есть желание платить этому угоду миллионы ?????

08:07 25 августа

Сергей Барнаулец

Зачем упёртого бандеровца звать в Россию?

07:58 25 августа

marksan

Да не пойдёт он! Он же ярый украинский националист!

07:58 25 августа

Солёный

Не пойдет он... он же сказал, что Севилья - это старт в сильном чемпе... а РФПЛ от ЧУ ничем не отличается, кроме зарплат...

07:47 25 августа

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