"Спартак" и "Зенит" сделали предложение "Севилье" по покупке Коноплянки

"Спартак" и "Зенит" сделали предложение "Севилье" о покупке полузащитника Евгения Коноплянки, сообщает El Mundo Deportivo. По информации источника, в российских клубах серьезно заинтересованы в услугах футболиста. Действующий контракт Коноплянки с "Севильей" истекает летом 2019 года. Подробности предложений пока не разглашаются.
Pleafant
Коноплянке не будет уютно в России,кроме того,он не усилит Зенит.Шатов на этой позиции не хуже и, к тому же, свой.
15:07 25 августа
Патриот Сибири
баламошка, а я думал Обама - президент России... По телевизору же ясно сказали, что это Обама повысил цены на проезд. И вообще мы у них в оккупации.
15:01 25 августа
S.U.B.A.
Конопля в Россию не поедет!
14:49 25 августа
Ясен-Красен!
Коноплянка дружит с Глушаковым, если что... Но это конечно жирная утятина. Его скорее Ливер заберёт.
14:37 25 августа
Mikhalych82
Цирк да и только: ладно Спартак - там по лимиту ещё можно что-то придумать - Ребров, Кутепов, Комбаров, Глушаков, Зобнин - и ставь Коноплянку куда хочешь, хоть в центр защиты))) но Зенит куда лезет - что ни новость, то покупка легионера - Луческу до пяти считать не умеет?
13:43 25 августа
Птицuk
Неужели Миллер как и Федун - тоже украинец и болельщик Дкиев? Кстати, в обоих клубах украинцев - не счесть... начиная с Онопко и Тимощука... это если брать только времена незалежности...
13:12 25 августа
Samarafan
Да он еще и сам не пойдет - пример Селезнева перед глазами
12:15 25 августа
waleriy
Бандеровец народной команде не нужен. Его место в болоте ,пускай утопится.
11:56 25 августа
Адекватный Зритель_
Мак, Коноплянка, Герыч... "Верной дорогой идёте, товарищи!" (с)
11:46 25 августа
crazysun78
1. че за тупой вброс???? 2. "миротворец" аж поднапрягся... ))))
11:20 25 августа
Vittorio-049
Похоже за зенит скоро прекратит болеть целая армия болельщиков и любителей футбола!!!!!!!!
11:18 25 августа
avlaq
Что за глупость, приглашать футболиста, который, как огня, боится журналистов только потому, что они из России.
11:07 25 августа
Marchello1980
Почём конопля для народа??
11:04 25 августа
andreichf
Ajccio Посмотрим чего стоит Коноплянка как человек, продаст ли свои бандеровские убеждения за зенитовские миллионы евро ============= как истинный бендеровец он возьмет российские миллионы и устроит саботаж -))
10:57 25 августа
fell62
marsey, у вас в Спартаке владелец ярый бандеровец.
10:48 25 августа
GerychZ ✯
fireman32 - Какел не согласится? Я тебя умоляю ) Они не соглашаются только до тех пор, пока предложения не последует и баблом не запахнет..)
10:42 25 августа
Ajccio
Посмотрим чего стоит Коноплянка как человек, продаст ли свои бандеровские убеждения за зенитовские миллионы евро
10:41 25 августа
fireman32
Этот бандеровец даже интервью не дает российским СМИ,а тут вдруг ехать играть в Москву или Питер))).Предложения может и были,но только он никогда не согласится...да и не больно то нужен.
10:32 25 августа
marsey
надеюсь, что этого не произойдёт. перестану болеть за спартак, если они подпишут этого бандеровца
10:28 25 августа
ustin007
не нужен нам этот хохол!
10:17 25 августа
Самурай Игорь
И зачем он нам?
10:02 25 августа
ЮКИ
он к москалям Не поедет!хотя...баксы везде одинаковы...
08:40 25 августа
Den211
Звать этого упертого бандеровца?? Пусть за свой Торнадо играет в укрии, а не в Росии! Позор вообще таким наци "предложения" делать!
08:26 25 августа
Vlаdimir
Большие сомнения что Коноплянка поедет в Россию ....
08:15 25 августа
echo2011
Вспоминается известный анекдот.Рабинович :"Мне нужно выехать в Израиль,у меня там заболел отец". -А почему бы ему не приехать на лечение в СССР?-Вы меня неправильно поняли.Он не ох..ел,он только оглох.
08:12 25 августа
Vittorio-049
Впечатление, что румын , не проявивший себя в 4 турах абсолютно хочет перетаскивать в зенит Украину
08:12 25 августа
Vittorio-049
Не так давно этот слабак категорически не давал интервью российским СМИ!!! И теперь есть желание платить этому угоду миллионы ?????
08:07 25 августа
Сергей Барнаулец
Зачем упёртого бандеровца звать в Россию?
07:58 25 августа
marksan
Да не пойдёт он! Он же ярый украинский националист!
07:58 25 августа
Солёный
Не пойдет он... он же сказал, что Севилья - это старт в сильном чемпе... а РФПЛ от ЧУ ничем не отличается, кроме зарплат...
07:47 25 августа