СМИ: "Ювентус" хочет приобрести Погба и готов расстаться с Хедирой и Пьяничем

"Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, инфомирует Tuttosport. Ранее сообщалось о желании туринского клуба приобрести хавбека "Арсенала" Аарона Рэмси.

Француз уже выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год. В 2016-м году игрок перешел в "Манчестер Юнайтед" за рекордные 105 миллионов евро (на тот момент). Теперь сообщается о желании туринского клуба вернуть Погба, помимо трансфера Рэмси. Но провернуть обе сделки, руководство "Юве" планирует расстаться с полузащитниками Миралемом Пьяничем и Сами Хедирой в летнее трансфеное окно.

В текущем сезоне Погба провел 24 матча за "МЮ", отметившись 9 забитыми мячами и 7 результативными пасами. Рэмси провел 24 матча за "Арсенал", забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

Все о трансферах - здесь