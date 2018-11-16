СМИ: "Ювентус" хочет приобрести 18-летнего полузащитника "Брешии" Тонали

"Ювентус" проявляет интерес к хавбеку "Брешии" Сандро Тонали, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Tuttosport, "Ювентус" намерен опередить "Интер", который также интересуется игроком. При этом в случае трансфера, вероятнее всего, футболист отыграет в "Брешии" еще сезон, так как большой необходимости в нем прямо сейчас "Ювентус" не испытывает.

В текущем сезоне 18-летний футболист провел 11 матчей в серии В и забил один мяч при четырех голевых передачах.

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