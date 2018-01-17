СМИ: Уолкотт подпишет контракт с "Эвертоном" на 3,5 года

Нападающий "Арсенала" Тео Уолкотт в ближайшее время перейдет в "Эвертон", информирует Sky Sports. 28-летний игрок подпишет с "ирисками" контракт на три с половиной года. Ранее в СМИ сообщалось, что стоимость трансфера составит порядка 20 миллионов фунтов стерлингов.

Отмечается, что англичанин возьмет себе 11-й номер, который освободился после перехода форварда Кевина Миральяса в "Олимпиакос".

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Уолкотт провел 16 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.