19:50 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Спартак" предложит 7 миллионов евро за защитника "Сантоса"

5

"Спартак" заинтересован в защитнике "Сантоса" Лукасе Вериссимо, информирует Goal. Руководство красно-белых уже вышло на бразильский клуб. Ожидается, что москвичи предложат за 22-летнего игрока обороны семь миллионов евро.

Ранее к футболисту проявляли интерес "Бенфика", "Сент-Этьен" и "Удинезе". Контракт Вериссимо с "Сантосом" действует до 2022 года. В этом сезоне он провел 43 матча и забил один гол.

5
Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Gladiator-76

Игрок основы. Стоит примерно 3,5 млн. евро. 12 жк в 50 матчах. Посмотрим...

21:23

asc0002

Сборную Бразилии собирают в Тарасовке

21:19

KOSTIAN

Говорят, Роша стал жаловаться, что на скамейке ему скушно сидеть, поговорить не с кем. Скорее всего хотят ему собеедника взять.

21:03

shpasic

Валера - верим! Лукас - Вериссимо!

20:54

Stanislav1989

Случай Педро Роши ничего не говорит Спартаку - всё равно берут оттуда котов в мешке за вполне ощущаемые деньги.

20:45