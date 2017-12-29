СМИ: "Спартак" предложит 7 миллионов евро за защитника "Сантоса"

"Спартак" заинтересован в защитнике "Сантоса" Лукасе Вериссимо, информирует Goal. Руководство красно-белых уже вышло на бразильский клуб. Ожидается, что москвичи предложат за 22-летнего игрока обороны семь миллионов евро.

Ранее к футболисту проявляли интерес "Бенфика", "Сент-Этьен" и "Удинезе". Контракт Вериссимо с "Сантосом" действует до 2022 года. В этом сезоне он провел 43 матча и забил один гол.