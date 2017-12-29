СМИ: "Спартак" предложит 7 миллионов евро за защитника "Сантоса"

"Спартак" заинтересован в защитнике "Сантоса" Лукасе Вериссимо, информирует Goal. Руководство красно-белых уже вышло на бразильский клуб. Ожидается, что москвичи предложат за 22-летнего игрока обороны семь миллионов евро.
Ранее к футболисту проявляли интерес "Бенфика", "Сент-Этьен" и "Удинезе". Контракт Вериссимо с "Сантосом" действует до 2022 года. В этом сезоне он провел 43 матча и забил один гол.
Gladiator-76
Игрок основы. Стоит примерно 3,5 млн. евро. 12 жк в 50 матчах. Посмотрим...
21:23
asc0002
Сборную Бразилии собирают в Тарасовке
21:19
KOSTIAN
Говорят, Роша стал жаловаться, что на скамейке ему скушно сидеть, поговорить не с кем. Скорее всего хотят ему собеедника взять.
21:03
shpasic
Валера - верим! Лукас - Вериссимо!
20:54
Stanislav1989
Случай Педро Роши ничего не говорит Спартаку - всё равно берут оттуда котов в мешке за вполне ощущаемые деньги.
20:45