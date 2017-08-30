СМИ: Руководители "Спартака" прилетели в Бразилию за Луаном

Нападающий "Гремиу" Луан все еще может перейти в "Спартак", сообщает Rádio Gaúcha. Руководители красно-белых прилетели в Порту-Алегри, чтобы провести последний раунд переговоров с представителями игрока и убедить его подписать контракт в последние дни летнего трансферного окна. Футболист взял время на раздумья.

В том случае, если Луан согласится на переход, то будет отпущен из сбороной Бразилии для прохождения медосмотра. В составе делегации находятся специалисты по медицине.

Ранее сообщалось, что "Гремиу" прекратил любые переговоры по этому трансферу, несмотря на то, что соглашение со "Спартаком" уже было достигнуто. Игрок отказывался переходить в российский клуб, ожидая предложения из Европы.