СМИ: "Рома" хочет приобрести защитника "Аталанты" Манчини

"Рома" проявляет интерес к защитнику "Аталанты" Джанлуке Манчини. Как утверждает La Gazzetta dello Sport, в трансфере 22-летнего итальянца лично заинтересован спортивный директор римлян Мончи.

"Рома" рассматривает Манчини в качестве перспективной замены защитнику Костасу Маноласу, который может перейти в "Манчестер Юнайтед". "Аталанта" готова расстаться с игроком за 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Манчини провел 17 матчей за "Аталанту", забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

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