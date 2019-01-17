СМИ: Рэмси подписал контракт с "Ювентусом"

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси подписал контракт с "Ювентусом", информирует журналист Джанлука Ди Марцио.
Трансфер состоится после окончания нынешнего сезона. Рэмси уже прошел медицинское обследование в частной клинике в Мадриде, а затем подписал с бьянконери долгосрочный контракт, который вступит в силу летом.
Ранее сообщалось, что 28-летний валлиец будет получать 8 миллионов евро в год. Таким образом, Рэмси станет самым высокооплачиваемым футболистом туринцев после Криштиану Роналду.
В текущем сезоне футболист провел 24 матча за "Арсенал", забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.
#Calciomercato | #Juventus - #Ramsey, c'è la firma sul contratto ⬇https://t.co/uBN4i292rL– Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 16 января 2019 г.
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