18:20 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Реал" нашел замену Роналду в Англии


"Реал" возобновил интерес к нападающему "Манчестер Сити"  Рахиму Стерлингу. Как утверждает Sky Sports, скауты "королевского клуба" будут наблюдать за 23-летним англичанином во время матча между сборными Испании и Англии в Лиге наций, который состоится 8 сентября.

Сообщается, что "Реал" будет готов приобрести Стерлинга в январе. 

Напомним, этим летом "королевский клуб" лишился нападающего Криштиану Роналду, который перешел в "Ювентус". "Реал" ведет активный поиск кандидатов на замену 33-летнему португальцу. 

Стерглинг выступает за "Манчестер Сити" с 2015 года. В составе "горожан" он становился чемпионом Англии. В текущем сезоне нападающий провел 2 матча в чемпионате Англии и забил 1 гол. 

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