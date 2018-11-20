СМИ: "Реал" нацелился на Ибрагимовича и Фалькао

"Реал" намерен усилить атаку в январе звездным нападающим. Как сообщает sport.es, в сферу интересов мадридцев попали Златан Ибрагимович и Радамель Фалькао. Их подписание рассматривается руководством "Реала" как способ краткосрочного решения проблем команды в нападении.

37-летний Ибрагимович в этом году в MLS забил 22 мяча в 25 матчах, выступая за "Лос-Анджелес Гэлакси". Его контракт с американским клубом подходит к концу. Фалькао, который ранее играл за "Атлетико", хочет покинуть "Монако", который занимает предпоследнее место в чемпионате Франции.