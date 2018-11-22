СМИ: "Реал" хочет обменять Бэйла на Азара

"Реал" заинтересован в приобретении нападающего "Челси" Эдена Азара. Как утверждает OK Diario, "королевский клуб" планирует подписать 27-летнего бельгийца в январе.

"Реал" готов предложить 100 миллионов евро за Азара и включить в эту сделку форварда Гарета Бэйла, чтобы убедить "Челси" расстаться с бельгийским форвардом.

В текущем сезоне Азар провел 14 матчей за "Челси", забил 8 голов и отдал 4 результативных передачи. Бэйл принял участие в 15 встречах в составе "Реала", отметившись 5 забитыми мячами и 5 голевыми пасами.

Все о трансферах - здесь