СМИ: Рабьо откажется от продления контракта с "ПСЖ"

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо собирается отказаться от подписания нового контракта с клубом, сообщает L’Equipe. По информации источника, 23-летний хавбек следующим летом собирается перейти в "Ювентус" в статусе свободного агента.

В июле в прессе появлялись сообщения о разногласиях между президентом французского клуба Насером Аль-Хелаифи и спортивным директором Антеро Энрике из-за будущего Рабьо. Первый хотел сохранить игрока в составе, тогда как второго не устраивали выдвигаемые им условия контракта.

Рабьо выступает за "ПСЖ" с 2012 года. За это время он принял участие в 208 матчах, забив 22 мяча. Он помог парижанам завоевать 17 трофеев, включая 4 чемпионских титула.